Sivas'ta 30 araç trafikten men edildi, 123 araca 564 bin 129 lira ceza kesildi

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Sivas'ta çeşitli nedenlerden dolayı 30 araç trafikten men edilirken 123 araca toplam 564 bin 129 lira idari para cezası kesildi.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri il genelinde yapılan faaliyetlere ilişkin bülten yayınladı. 03-09 Haziran 2024 tarihleri arasında il genelinde yapılan faaliyetler neticesinde 580 paket kaçak sigara, 15 gram kubar esrar, 50 gram skunk, 1 adet tabanca, 3 adet av tüfeği, 274 adet tabanca mühimmatı ile 94 adet av tüfeği mühimmatı ele geçirildi.

30 araç trafikten men edildi

27 Mayıs-02 Haziran 2024 tarihleri arasında Meydana gelen 5 yaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazası sonucunda ise 8 kişi yaralandı. İl genelinde 4 bin 648 şahıs ve 4 bin 786 araç sorgulandı. 123 araca toplam 564 bin 129 lira idari para cezası kesilirken 30 aracın trafikten men edildiği öğrenildi. - SİVAS