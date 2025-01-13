Sivas'ta 33 Suçlu Yakalandı

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Sivas'ta çeşitli suçlardan aranması bulunan 33 şahıs emniyet ekiplerince yakalandı.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 ila 10 Ocak tarihleri arasında kent genelinde yaptıkları çalışmalar sonucu arama kaydı bulunan şahısları yakaladı. İl merkezi ve ilçelerde hapis cezası ile aranma kaydı bulunan 33 kişinin yanı sıra ifadesinin alınmasına yönelik aranma kaydı bulunan 36 şahıs yakalandı. Yakalanan 69 şahıs hakkında gerekli işlemler başlatılırken İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Müdürlüğümüzce halkımızın can ve mal güvenliğini temin etmek amacıyla 7 gün 24 saat görev yapılmakta, bu çerçevede vatandaşlarımızdan gelen her türlü müracaat, bildirim ve haberler titizlikle değerlendirilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi. - SİVAS