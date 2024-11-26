Sivas\'ta 645 Köy Yolu Kapandı

Sivas'ta 645 köy yolu ulaşıma kapandı
SİVAS - Sivas'ta yoğun kar yağışı nedeniyle 645 yerleşim yeri ulaşıma kapandı. Kapanan yollarının açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı.
Sivas'ta etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz yönde etkiledi. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre; yoğun yağan kar ve tipi nedeniyle Sivas il genelinde 645 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kapalı olan köy yollarını açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü öğrenildi.
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