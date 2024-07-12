Sivas'ta 85 yaşındaki adam bıçaklanarak öldürüldü

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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde kendisinden haber alınamayan 85 yaşındaki adam bıçaklanmış halde evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre olay Döllük köyünde meydana geldi. Kendisinden haber alınamayan T.K. (85) köylüler tarafından evinde hareketsiz halde bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan incelemede T.K'nın boyun kısmından bıçaklanarak öldürüldüğü ortaya çıktı. Katil zanlısı Ö.F.Ş. (32) yapılan araştırmalar sonucu jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Suçunu itiraf eden Ö.F.Ş. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - SİVAS