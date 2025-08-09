Sivas\'ta Alacak Kavgası: 5 Yaralı

Sivas'ta alacak meselesi yüzünden çıkan kavgada 5 kişi yaralandı. Polis, havaya ateş açıp, biber gazı kullanarak grupları ayırdı.

Edinilen bilgilere göre, olay, Sivas'ın Divriği ilçesinde meydana geldi. Aralarında alacak meselesi bulunan iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek arbedeye dönüşmesi ve tarafların yakınlarının da olaya karışmasıyla kavga büyüdü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, önce havaya uyarı ateşi açarak grupları ayırmaya çalıştı. Kalabalığın dağılmaması üzerine biber gazı ile müdahale eden ekipler, olayların daha fazla büyümesini önledi. Kavgada sopa ve bıçak darbeleriyle yaralanan 5 kişi, Divriği Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kavgaya karışan şahıslar polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS