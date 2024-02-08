Sivas\'ta ambulans ile otomobil çarpışması: 3 yaralı

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Sivas'ta ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen, 2'si sağlık çalışanı olmak üzere 3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Üniversite yolu üzerinde bulunan 4 Eylül Kültür kavşakta meydana geldi. A.Ö. idaresindeki 38 NU 818 plakalı Volkswagen marka otomobil ile A.A. yönetimindeki 58 BP 290 plakalı Ford marka ambulans kavşakta çarpıştı. Kaza sonrası ambulans yan yatarken kazada sağlık çalışanları olan A.Ö., D.Ö. ve otomobil sürücüsü yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan otomobil sürücüsü itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası sıkıştığı yerden kurtarıldı. Kaza anı ise çevrede bulunan bir güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor. - SİVAS