Sivas\'ta Apartman Yangını: Çok Sayıda Kişi Kurtarıldı

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Sivas'ta bir evde çıkan yangın ekipleri alarma geçirdi. Apartmanda mahsur kalan birçok kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre yangın, Diriliş Mahallesi 38. Sokak'ta meydana geldi. 10 katlı apartmanın 5. katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yoğun dumanlar paniğe neden olurken üst katlarda mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Evinde yangın çıkan anne gözyaşları içinde o anları anlattı. Anne Serpil Yıldız, yatak odasından patlama sesleri geldiğini ifade ederek, "Uyandık salona geçtik. Oturduk yatak odasına geçtik, pat pat sesler geldi. Odaya girdim içerisi duman içindeydi. Ateş yoktu. Oda da şarj aleti vardı. Onu da çektim diye hatırlıyorum. Çocukları can havliyle aldım çıktım" dedi.

Yangını soğutma çalışmaları sürerken, dumandan etkilenenlerin hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. - SİVAS