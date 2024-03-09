Sivas'ta bıçakla yaralandıktan sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden üniversite öğrencisi genç, memleketi Konya'nın Kulu ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Olay, geçtiğimiz hafta Sivas'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sivas'ta üniversite öğrencisi olan Dağıstan Talha Demirel (21), arkadaşları ile gezdiği sırada tanımadığı kişilerle çıkan tartışma sonrasında bıçakla yaralandı. Demirel, olayın ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede tedavisi devam eden Dağıstan Talha Demirel, dün kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Demirel'in cenazesi memleketi Konya'nın Kulu ilçesine getirildi. Demirel için öğle namazını müteakip, Merkez Cami'de cenaze namazı kılındı. Demirel'in cenazesi namazın ardından Merkez Mezarlığında defnedildi.
Cenaze namazına katılanlardan Necati Çömlek, Dağıstan Talha Demirel'in akrabası olduğunu belirterek, "Sivas'ta okumaktaydı. Arkadaşları ile dolaşırken 3-5 kişinin saldırısına uğrayıp bıçaklanmış. Dün vefat etti. Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum" dedi. - KONYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Sivas'ta bıçakla yaralanan üniversite öğrencisi Konya'da defnedildi - Son Dakika
Sinop İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda 5 adet tabanca, 20 adet tabanca fişeği, 24 adet av tüfeği fişeği, 33 gram kubar esrar, 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 adet cep telefonu ve 2 bin 385 TL ele geçirildi. Operasyon sonucunda 2 şüpheli tutuklandı.
Karabük'ün Yenice ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, alkollü olduğu tespit edilen bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek takla atan otomobilde bulunan eşiyle birlikte yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Antalya'nın Kemer ilçesinde, 'kasten öldürme' suçundan aranan cinayet zanlısı Aslanbucak Mahallesi'nde yakalandı. Zanlı, adliyede tutuklandı.
Sinop'un Kabalı köyünde gerçekleşen silahlı yağma olayının aydınlatılması için yapılan çalışmalar sonucunda 2 şüpheli tespit edildi. Gerçekleştirilen operasyonda şüphelilerin adreslerinde uyuşturucu, tabanca ve av tüfeği fişeği ele geçirildi. Zanlılar, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.
İstanbul'un Esenyurt, Beylikdüzü ve Avcılar ilçelerinde banka ATM'lerine yapılan hırsızlık olaylarının ardından yapılan soruşturma sonucunda 12 şüpheli yakalandı. Güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlık anlarından elde edilen görüntülerde, şahısların ATM'lerin para yatırma ünitelerine zarar vererek paraları çaldığı görülüyor. Operasyon sonucunda toplamda 393 bin 600 lira ele geçirildi ve 10 şüpheli tutuklandı.
Bursa'da merkez Osmangazi ilçesinde bulunan hurdacıda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında can kaybı olmazken, dükkanda maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
EYÜPSULTAN'da yazar Eylem Tok'un oğlu T.C.'nin lüks araçla arızalanan ATV motorunu emniyet şeridinde kontrol eden gruba çarparak Murat Aci'nin ölümüne neden olmuştu. Kaza sırasında aynı araçta bulunan arkadaşlarının ifadeleri ortaya çıktı. Polis karakolunda verdiği ifadesinde Z.H.D., "Benim elimde yaralı şahsın telefonu olduğunu ve bu telefonu gidip olay yerine bırakmamız gerektiğini söyledim. O esnada K. A. taksiye bindi ve olay yerine gideceğini düşünerek yanında bulunan telefonu K.A.'ya verdi
İzmir'in Konak ilçesinde parkta otururken bıçaklı saldırıya uğrayan genç kız hayatını kaybetti, annesi ise yaralandı. Saldırgan kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. İlayda Alkan'ın cenazesi Ayrancılar Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Nevşehir'in Gülşehir İlçesi'ne bağlı Karacaşar Mahallesi girişinde meydana gelen trafik kazasında, olumsuz hava şartları nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü takla attı. Kazada yaralanan sürücü, Nevşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri tarafından yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranması bulunan 10 kişi yakalandı. Talas İlçesi'nde yapılan bir araştırmada ise bir kişinin üzerinde ruhsatsız bir tabanca ve 9 adet dolu fişek ele geçirildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?