Sivas'ta bir anaokulunda 6 yaşındaki öğrencinin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı

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Sivas'ta bir anaokulunda 6 yaşındaki öğrencinin ölümüyle ilgili idari ve adli soruşturma başlatıldı.

Kılavuz Mahallesi'nde bulunan Şehit Nuri Yazanel Anaokulu'nda meydana gelen olayda, 6 yaşındaki Asel S. bilinmeyen bir nedenle bayılarak yere yığıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Minik Asel, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Numune Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen küçük çocuk kurtarılamadı. Asel'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere üniversite hastanesi morguna kaldırıldı.

Konuyla ilgili Sivas Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz merkez Şehit Nuri Yazanel Anaokulu'na devam eden öğrencimiz 2018 doğumlu Asel S. okulun çok amaçlı salonunda oturduğu yerde baygınlık geçirerek yere yığılmış, akabinde şube öğretmeni ve çevredekiler tarafından 112 Acil Servis aranarak acil servis tarafından ilk müdahale yapıldıktan sonra hastaneye sevki sağlanmıştır. Öğrencimiz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak maalesef hayatını kaybetmiştir. Konuyla ilgili Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından idari soruşturma, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da adli soruşturma başlatılmıştır" denildi. - SİVAS