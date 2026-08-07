Sivas’ta buğday tarlasında yangın: 20 dönüm alan küle döndü
Sivas'ın Şarkışla ilçesi Gümüştepe köyünde buğday tarlasında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Köy muhtarı ve sakinlerinin ilk müdahalesi ve Şarkışla Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü. Yangında 20 dönüm buğday ekili alan küle döndü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde buğday tarlasında çıkan yangın güçlükle kontrol altına alındı, 20 dönüm buğday ekili alan küle döndü.
Edinilen bilgiye göre, Gümüştepe köyündeki Yapıaltun barajı yakınlarında buğday tarlasında bilinmeyen nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Yangına ilk müdahaleyi köy muhtarı Tekin Subaşı ve köy sakinleri yaptı. Yangının yayılmasının önlenmesi için yangının çevresi traktörlerle kazıldı. Şarkışla Belediyesi İtfaiye ekiplerinin de müdahalesi ile yangın güçlükle kontrol altına alınarak söndürüldü. 20 dönüm buğday ekili alan yanarak küle döndü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.
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