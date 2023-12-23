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Sivas'ta çatı yangını paniğe neden oldu - Son Dakika
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Sivas'ta çatı yangını paniğe neden oldu

Sivas'ın İnönü Mahallesi'nde bulunan müstakil bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Yangın sırasında çevreye yayılan yoğun duman, panik yaşanmasına neden oldu. Binada yaşayan yabancı uyruklu ailelerin durumu ise henüz belirlenemedi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

23.12.2023 - 14:44,
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Çatı yangını paniğe neden oldu

SİVAS - Sivas'ta çatı yangını paniğe neden oldu, yangın itfaiyenin kısa sürede müdahalesi ile büyümeden kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre yangın İnönü Mahallesi Abdulvahabi Gazi Caddesi üzerinde bulunan müstakil bir binanın çatısında çıktı. Çatıdan çevreye yayılan yoğun duman paniğe neden oldu. Yangın itfaiyenin kısa sürede müdahalesiyle diğer binalara sıçramadan kontrol altına alındı. Binada yabancı uyruklu ailelerin ikamet ettiği öğrenildi. Yangınla ilgili inceleme sürüyor.

Sivas\'ta çatı yangını paniğe neden oldu
Kaynak: İHA
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Sivas, Olay, İtfaiye, Güvenlik, 3.Sayfa, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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