Sivas\'ta Çöp Kamyonu Yolcu Otobüsüne Çarptı: 2 Yaralı

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Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında çöp kamyonu yolcu otobüsüne arkadan çarptı, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Sivas- Erzincan karayolu Sivas Organize Sanayi Bölgesi kavşağında meydana geldi. Sivas istikametine gitmekte olan A.P. yönetimindeki 58 BV 655 plakalı Sivas Belediyesi'ne ait çöp kamyonu önünde seyretmekte olan Kars Kalesi firmasına ait H.İ.E. yönetimindeki 36 AY 110 plakalı yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Kazada kamyon sürücüsü A.P kamyonda bulunan M.Ç. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Sivas'ta ki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - SİVAS