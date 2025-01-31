Sivas\'ta Dolandırıcılık Engellendi

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Sivas polisi müdahale ettiği telefon dolandırıcılığı vakasında bir vatandaşın 400 bin TL dolandırılmasını son anda önledi.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda; bir vatandaşın telefon yoluyla dolandırılıyor olabileceği yönündeki ihbar üzerine hızla harekete geçti. Kimliği ve yeri tespit edilen vatandaşın elinde bulunan altınları kuyumcuya bozdurarak elde ettiği 400.000TL parayı bankada dolandırıcının hesabına göndereceği esnada, olaya müdahale edildi. Polisin hızlı davranması vatandaşın dolandırılmasını önledi. Dolandırıcının hesabına yatırılmaya çalışılan, 400.000 TL kuyumcuya, altınlar ise vatandaşımıza iade edildi. - SİVAS