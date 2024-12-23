Sivas'ta Ev Yangını: 1 Yaralı

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Sivas'ta çıkan ev yangınında 1 kişi yaralandı

SİVAS - Sivas'ta çıkan ev yangınında müstakil ev küle döndü, bir kişi hafif yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay Kangal ilçesine bağlı Çetinkaya köyünde meydana geldi. M.Y. isimli şahsa ait müstakil bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Kangal ve Ulaş ilçelerinden belediyeye ait itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerini beklerken köy halkının müdahale ettiği yangında ev içerisinde bulanan Z.H. ve 5 çocuğu dışarı çıkartıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.