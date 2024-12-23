Sivas'ta Ev Yangını: 1 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Sivas'ta Ev Yangını: 1 Yaralı

Sivas'ta bir müstakil evde çıkan yangında 1 kişi hafif yaralandı. Kangal ilçesi Çetinkaya köyünde meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

23.12.2024 19:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ta çıkan ev yangınında 1 kişi yaralandı

SİVAS - Sivas'ta çıkan ev yangınında müstakil ev küle döndü, bir kişi hafif yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay Kangal ilçesine bağlı Çetinkaya köyünde meydana geldi. M.Y. isimli şahsa ait müstakil bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Kangal ve Ulaş ilçelerinden belediyeye ait itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerini beklerken köy halkının müdahale ettiği yangında ev içerisinde bulanan Z.H. ve 5 çocuğu dışarı çıkartıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: İHA

Çetinkaya, Güvenlik, İtfaiye, 3-sayfa, Kangal, Sağlık, Sivas, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sivas'ta Ev Yangını: 1 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor.
17:50 Dev fabrika, günlük bin 300 hanelik kaçak elektrik kullanmış Dev fabrika, günlük bin 300 hanelik kaçak elektrik kullanmış
17:39 2024’te en çok haber olan İstanbul ilçe belediye başkanları 2024'te en çok haber olan İstanbul ilçe belediye başkanları
17:31 Ciner Yayın Grubu el değiştirdi Ciner Yayın Grubu el değiştirdi
16:10 Vatandaşa en çok at ve eşek etinin yedirildiği 5 ilimiz Vatandaşa en çok at ve eşek etinin yedirildiği 5 ilimiz
10:15 Bir binanın üzerine düşen uçakta bulunan 10 yolcu hayatını kaybetti Bir binanın üzerine düşen uçakta bulunan 10 yolcu hayatını kaybetti
10:14 Samet Akaydın, güzel oyuncuyla aşkını duyurdu Samet Akaydın, güzel oyuncuyla aşkını duyurdu
10:10 Dev araba firmaları birleşiyor Tarih belli oldu Dev araba firmaları birleşiyor! Tarih belli oldu
10:05 Metroda uyuyan kadın, tanımadığı bir kişi tarafından yakılarak öldürüldü Metroda uyuyan kadın, tanımadığı bir kişi tarafından yakılarak öldürüldü
10:04 Devlet 1 milyon kişiye 1400 dolar verecek Devlet 1 milyon kişiye 1400 dolar verecek
10:01 Erman Toroğlu’ndan Şenol Güneş’e: Adam değilsin Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş'e: Adam değilsin
09:57 ’Cansız manken’ Vahe Kılıçarslan, 1 çocuk annesi kadının hayatını kararttı 'Cansız manken' Vahe Kılıçarslan, 1 çocuk annesi kadının hayatını kararttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2024 20:38:43. #1.11#
SON DAKİKA: Sivas'ta Ev Yangını: 1 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.