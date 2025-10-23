Sivas\'ta Fosseptik Çukuruna Düşen İki Kişi Hayatını Kaybetti

Sivas'ın Şarkışla ilçesi Kayapınar köyü kırsalında foseptik çukuruna düşen 2 kişi öldü.

FOSEPTİK ÇUKURUNA DÜŞTÜLER

Edinilen bilgiye göre olay bugün saat 14.00 sularında, Sivas'ın Şarkışla ilçesi Kızılcakışla köyü kırsalında bir çiftlik evinde yaşandı. Evin bahçesinde bulunan foseptik çukurunu temizlemek isteyen biri yabancı uyruklu iki kişi çukura düştü.

İKİSİ DE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekiler çukura düşenleri çıkartamayınca bölgeye AFAD ve Sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerinin operasyonuyla çukurdan çıkartılan, kimliği tespit edilemeyen kişi olay yerinde Hasan Hüseyin Ataş (39) ise kaldırıldığı Şarkışla Devlet Hastanesinde vefat etti. Olayla ilgili inceleme sürüyor.