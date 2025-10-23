Sivas'ta Fosseptik Çukuruna Düşen İki Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Sivas'ta Fosseptik Çukuruna Düşen İki Kişi Hayatını Kaybetti

Haberin Videosunu İzleyin
Sivas\'ta Fosseptik Çukuruna Düşen İki Kişi Hayatını Kaybetti
23.10.2025 16:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Sivas\'ta Fosseptik Çukuruna Düşen İki Kişi Hayatını Kaybetti
Haber Videosu

Şarkışla ilçesinde fosseptik çukuruna düşen iki kişiden biri hastanede hayatını kaybetti.

Sivas'ın Şarkışla ilçesi Kayapınar köyü kırsalında foseptik çukuruna düşen 2 kişi öldü.

FOSEPTİK ÇUKURUNA DÜŞTÜLER

Edinilen bilgiye göre olay bugün saat 14.00 sularında, Sivas'ın Şarkışla ilçesi Kızılcakışla köyü kırsalında bir çiftlik evinde yaşandı. Evin bahçesinde bulunan foseptik çukurunu temizlemek isteyen biri yabancı uyruklu iki kişi çukura düştü.

İKİSİ DE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekiler çukura düşenleri çıkartamayınca bölgeye AFAD ve Sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerinin operasyonuyla çukurdan çıkartılan, kimliği tespit edilemeyen kişi olay yerinde Hasan Hüseyin Ataş (39) ise kaldırıldığı Şarkışla Devlet Hastanesinde vefat etti. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, İnceleme, Şarkışla, 3-sayfa, Güncel, Sağlık, sivas, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sivas'ta Fosseptik Çukuruna Düşen İki Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rusya’da nükleer silah tatbikatı yapıldı Rusya'da nükleer silah tatbikatı yapıldı
Elini koltuğuna dayayan kadının aklını aldı Elini koltuğuna dayayan kadının aklını aldı
Hasret’in ölümünde kan donduran detay Hayvanların anormal hareketi, vahşeti ortaya çıkarmış Hasret'in ölümünde kan donduran detay! Hayvanların anormal hareketi, vahşeti ortaya çıkarmış
Üniversitenin otoparkında sıra sıra dizilen otomobillere bakın Üniversitenin otoparkında sıra sıra dizilen otomobillere bakın
Eski eşini, kayınvalidesini öldürüp üvey kızını yaraladıktan sonra intihara kalkıştı Eski eşini, kayınvalidesini öldürüp üvey kızını yaraladıktan sonra intihara kalkıştı
İrem Helvacıoğlu yeni doğan bebeğiyle kaldırımda yürürken ölümden döndü İrem Helvacıoğlu yeni doğan bebeğiyle kaldırımda yürürken ölümden döndü
Adana’da şantiyede dehşet: Annesini yaraladı, iş arkadaşını öldürdü Adana'da şantiyede dehşet: Annesini yaraladı, iş arkadaşını öldürdü
İsrail’in Batı Şeria kararına Türkiye’den peş peşe tepkiler İsrail'in Batı Şeria kararına Türkiye'den peş peşe tepkiler

16:24
CHP’de kritik dava öncesi kurultay tarihi netleşti
CHP'de kritik dava öncesi kurultay tarihi netleşti
16:21
Marketten aldığı çayı eleyen vatandaş isyan etti: Bize çamur içiriyorlar
Marketten aldığı çayı eleyen vatandaş isyan etti: Bize çamur içiriyorlar
16:11
Trump: İsrail Batı Şeria’yı ilhak etmeyecek, yaparsa ABD desteğini kaybeder
Trump: İsrail Batı Şeria'yı ilhak etmeyecek, yaparsa ABD desteğini kaybeder
16:09
Selin vurduğu Foça’da durum gittikçe kötüleşiyor Evler, arabalar sular altında
Selin vurduğu Foça'da durum gittikçe kötüleşiyor! Evler, arabalar sular altında
15:47
Yoğun bakımda yaşam savaşı veren Fatih Ürek’in menajerinden yeni açıklama
Yoğun bakımda yaşam savaşı veren Fatih Ürek'in menajerinden yeni açıklama
14:50
Motorine 2 lira 30 kuruş zam gelmesi bekleniyor
Motorine 2 lira 30 kuruş zam gelmesi bekleniyor
14:49
Ahmet Türk kayyuma gerekçe olan davadan beraat etti
Ahmet Türk kayyuma gerekçe olan davadan beraat etti
14:43
Görüntüye tepki yağıyor: Barajlar alarm verirken Ümraniye Belediyesi şov peşinde
Görüntüye tepki yağıyor: Barajlar alarm verirken Ümraniye Belediyesi şov peşinde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2025 17:01:53. #7.12#
SON DAKİKA: Sivas'ta Fosseptik Çukuruna Düşen İki Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.