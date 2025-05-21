Sivas'ta Gazze’ye Destek Yürüyüşü - Son Dakika
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Sivas'ta Gazze’ye Destek Yürüyüşü

Sivas\'ta Gazze’ye Destek Yürüyüşü
21.05.2025 22:06
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Cumhuriyet Üniversitesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'deki katliamını protesto etti.

Sivas'ta Cumhuriyet Üniversitesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'de devam ettirdiği katliam ve soykırımı protesto etmek amacıyla yürüyüş gerçekleştirdi. İsrail'in katliamlarında ölen bebeklere dikkat çekmek için öğrenciler ellerinde kanlı oyuncak bebeklerle yürüdü.

Faldum Köprüsü yan tarafında başlayan protesto yürüyüşü, Taha Akgül Spor Salonu önüne kadar devam etti. Katılımcılar, ellerindeki pankartlar ve bayraklarla birlikte meşale yakıp sloganlar atarak İsrail'i protesto etti. Öğrencilerin hazırlamış oldukları kanlı bebek maketleriyle yürümeleri dikkat çekti. Tekbirler eşliğinde devam eden program yürüyüşün tamamlanmasıyla sona erdi. - SİVAS

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Politika, 3-sayfa, İsrail, Hukuk, Bebek, Gazze, sivas, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sivas'ta Gazze’ye Destek Yürüyüşü - Son Dakika

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