Sivas'ta Irmakta Kaybolan Çocuklar İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Sivas'ta Irmakta Kaybolan Çocuklar İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Sivas\'ta Irmakta Kaybolan Çocuklar İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
03.07.2026 11:52
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Gemerek'te çamaşır yıkarken akıntıya kapılan 2 çocuk ve 1 gençten Zerda Şahin'in cesedine ulaşıldı.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde ırmakta çamaşır yıkadıkları esnada akıntıya kapılan 2 çocuk ile 1 gençten biri kurtarılırken, 13 yaşındaki Zerda Şahin'in cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp olan 15 yaşındaki çocuk için arama çalışmaları ikinci gününde de devam ediyor.

Sivas'ın Gemerek ilçesine bağlı Yeniçubuk beldesi Burhan köyünde dün meydana gelen olayda, iddiaya göre çamaşır yıkadıkları sırada 2 çocuk ile 1 genç akıntıya kapıldı. Akıntıya kapılanları fark eden yakınları, 19 yaşındaki G.Ş.'yi sudan çıkararak kurtardı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin bölgede yaptığı arama çalışmaları sonucunda 13 yaşındaki Zerda Şahin'in cansız bedenine ulaşıldı. Akıntıda kaybolan 15 yaşındaki G.Ş.'yi bulmak için başlatılan arama kurtarma çalışmaları ise gece ara verilmesinin ardından bugün yeniden başladı. AFAD, jandarma ve ilgili ekiplerin Kızılırmak çevresindeki arama çalışmaları ikinci gününde aralıksız sürüyor.

Ailenin konargöçer olarak tabir edilen tarım işçileri, ilçede her yıl konakladıkları bölgede bu yıl konaklamalarına izin verilmediği için nehir kenarında konaklamak zorunda kaldıkları iddia edildi. - SİVAS

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Gemerek, Çocuk, Sivas, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sivas'ta Irmakta Kaybolan Çocuklar İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivas'ta Irmakta Kaybolan Çocuklar İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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