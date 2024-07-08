Sivas'ta Jandarma Denetimlerinde 5 Bin 571 Litre Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi - Son Dakika
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Sivas'ta Jandarma Denetimlerinde 5 Bin 571 Litre Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında 350 paket kaçak sigara, 16 gram kubar esrar, 20 kök kenevir, 228 adet uyuşturucu hap ile birlikte 5 bin 571 litre kaçak motorin ele geçirildi. Ayrıca, 12 kaçakçılık ve uyuşturucu olayında 15 şahsa işlem yapıldı. Göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında ise 22 yabancı uyruklu şahsın GBT sorgusu yapıldı ve 18 yabancı uyruklu şahsa toplam 113 bin 245 TL idari para cezası uygulandı. Düzensiz göçmen olduğu tespit edilen 1 yabancı uyruklu şahıs ise Kayseri Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Trafik faaliyetleri çerçevesinde yapılan denetimlerde ise 4 bin 612 şahıs ve 4 bin 565 araç sorgulandı, 106 araca toplam 257 bin 709 lira idari para cezası kesildi ve 30 araç trafikten men edildi.

08.07.2024 13:37
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Sivas'ta Jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde 5 bin 571 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 01-07 Temmuz 2024 tarihleri arasında il genelinde çeşitli denetimler yapıldı. Denetimlerde uyuşturucu ve kaçakçılık suçları ile mücadele kapsamında; 350 paket kaçak sigara, 16 gram kubar esrar, 20 kök kenevir, 228 adet uyuşturucu hap ile 5 bin 571 litre kaçak motorin ele geçirildi. 12 kaçakçılık ve uyuşturucu olayında 15 şahsa işlem yapıldı. Göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında ise 22 yabancı uyruklu şahsın GBT sorgusu yapıldı. Yapılan sorgulamada çeşitli nedenlerden dolayı 18 yabancı uyruklu şahsa toplam 113 bin 245 TL idari para cezası uygulandı. Düzensiz göçmen olduğu tespit edilen 1 yabancı uyruklu şahıs Kayseri Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

30 araç trafikten men edildi

Öte yandan trafik faaliyetleri çerçevesinde yapılan il geneli denetimlerde; 4 bin 612 şahıs ve 4 bin 565 araç sorgulandı. 106 araca toplam 257 bin 709 lira idari para cezası kesildi. 30 araç trafikten men edildi. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sivas'ta Jandarma Denetimlerinde 5 Bin 571 Litre Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivas'ta Jandarma Denetimlerinde 5 Bin 571 Litre Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi - Son Dakika
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