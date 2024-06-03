Sivas\'ta Jandarma Ekipleri 5 Bin 416 Şahıs ve 5 Bin 281 Araç Sorguladı

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Sivas İl Jandarma Komutanlığı, 27 Mayıs-02 Haziran 2024 tarihleri arasında il genelinde yapılan çalışmalar hakkında bülten yayınladı. Jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda 5 bin 416 şahıs ve 5 bin 281 araç sorgulandı. Sorgulamalarda 78 araca çeşitli sebeplerden dolayı 286 bin 346 lira idari para cezası kesilirken 22 araç ise trafikten men edildi. Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda ise 65 yabancı uyruklu şahsın GBT sorgusu yapıldı. 45 yabancı uyruklu şahsa toplam 191 bin 250 lira idari para cezası uygulandı. - SİVAS