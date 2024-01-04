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Sivas'ta Jandarma Ekipleri Öğrencilere Meslek Tanıtımı ve Suçtan Korunma Eğitimi Verdi - Son Dakika
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Sivas'ta Jandarma Ekipleri Öğrencilere Meslek Tanıtımı ve Suçtan Korunma Eğitimi Verdi

Sivas İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, Kızılırmak İlköğretim Okulu'nda öğrencilere Jandarma'nın görevlerini anlatarak, Kişisel Güvenlik Tedbirleri ve Suçtan Korunma Eğitimi verdi. Ayrıca üniversite öğrencilerine Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) ve KADINA EL KAL-KA-MAZ konulu bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi.

Sivas\'ta Jandarma Ekipleri Öğrencilere Meslek Tanıtımı ve Suçtan Korunma Eğitimi Verdi
04.01.2024 - 12:24,  Güncelleme: 12:25
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Sivas'ta jandarma ekiplerince öğrencilere meslek tanıtımı yapılarak, suçtan korunma eğitimi verildi.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, Sivas İl Merkezinde bulunan Kızılırmak İlköğretim Okulu'nda öğrencilere Jandarma'nın görevlerini anlatarak, Kişisel Güvenlik Tedbirleri ve Suçtan Korunma Eğitimi verdi.

Ayrıca ekipler, Atatürk Kültür Merkezi personelleri ve Kadı Burhanettin Erkek Öğrenci Yurdu ve Binali Yıldırım Kız Öğrenci Yurdunda kalan üniversite öğrencilerine Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) ve KADINA EL KAL-KA-MAZ konulu bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirdi.

İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede farkındalığı artırmak amacıyla çalışmaların azim ve kararlılıkla devam edileceği vurgulandı. - SİVAS

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Sivas'ta Jandarma Ekipleri Öğrencilere Meslek Tanıtımı ve Suçtan Korunma Eğitimi Verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sivas'ta Jandarma Ekipleri Öğrencilere Meslek Tanıtımı ve Suçtan Korunma Eğitimi Verdi - Son Dakika
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