Sivas\'ta Kaçak Et Çekimi ile Mücadele Toplantısı Düzenlendi

Sivas'ta kaçak et çekiminin önlenmesine yönelik olarak Sivas Ticaret Borsası'nda toplantı düzenlendi. Toplantıda, sağlıksız şartlarda yapılan kaçak et çekiminin halk sağlığını tehdit ettiği vurgulandı.

Sivas'ta kaçak et çekimiyle mücadele çerçevesinde Sivas Ticaret Borsası'nda toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya, Sivas Ticaret Borsası Başkanı Hayrullah Karakaya, Sivas Belediyesi Zabıta Müdürü Nuri Çayır ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürü Kenan Kılıç katıldı. Toplantıda, sağlıksız şartlarda yapılan kaçak et çekiminin halk sağlığını tehdit ettiği vurgulandı. Bu tür uygulamaların hem insanların sağlığını riske attığı hem de sektörde haksız rekabete yol açtığı söylendi. Denetimlerin artırılması ve kurumlar arası eşgüdümün güçlendirilmesi üzerinde duruldu.

"Sivas halkının Kurban Bayramı'nı kutluyorum"

Kayıt dışı et çekiminin yalnızca ekonomik bir konu değil, aynı zamanda toplum sağlığı açısından da ciddi bir sorun olduğunu ifade eden Sivas Ticaret Borsası Başkanı Hayrullah Karakaya, "Bayramın manevi ikliminde, birlik ve beraberlik içinde, sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmenizi diliyorum. Kurban Bayramının, tüm insanlığa barış, kardeşlik ve refah getirmesini temenni ediyor, tüm Sivas halkının Kurban Bayramı'nı kutluyorum" dedi. - SİVAS