Sivas\'ta Kaçak Tütün Operasyonu

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Sivas'ta polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 335 bin lira olan kaçak tütün mamulleri, makaron ve elektronik sigara ele geçirildi. Olaya ilişkin üç kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde kent merkezinde bulunan 4 işyeri ve 1 depoya operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 6 adet elektrikli sigara sarma makinası, 24.300 dal doldurulmuş makaron, 33 bin 800 dal boş makaron, 1.3 kilogram paket tütün 39 adet elektronik sigara ele geçirildi. Olaylara ilişkin piyasa değeri yaklaşık 335 bin TL olan suç unsuru malzeme ele geçirilerek, 3 şahıs hakkında 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet suçundan gerekli işlemler yapıldı. - SİVAS