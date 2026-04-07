Sivas\'ta Kaçan Sürücüye 446 Bin TL Ceza

Sivas'ta polisin "dur" ihtarına uymayarak biri polis aracı olmak üzere 4 araca çarpıp kaçan sürücüye 446 bin TL ceza kesildi. Sürücünün ehliyetine 7 yıl 2 ay el konulurken, aracı trafikten men edildi.

Edinilen bilgilere göre olay, Alibaba Mahallesi Alibaba Caddesi'nde meydana geldi. Polis ekiplerinin durdurmak istediği araç sürücüsü S.Y., yapılan uyarılara rağmen kaçmaya başladı. Kaçış sırasında kontrolden çıkan sürücü, biri polis aracı olmak üzere park halindeki 3 otomobile çarptı. Kazaya rağmen durmayan sürücü olay yerinden uzaklaştı. Polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu kaçan araç mahalle arasında kısa sürede yakalandı. Yakalanan sürücüye "dur ihtarına uymamak", "alkolmetreyi üflememek", "alkollü araç kullanmak" ve "kaza yerini terk etmek" suçlarından toplam 446 bin TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca sürücünün ehliyetine 7 yıl 2 ay süreyle el konulurken, araç da 2 ay süreyle trafikten men edildi.

Öte yandan, yaşanan olay çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, güvenlik görevlileri ve polis ekiplerinin aracı durdurmaya çalıştığı, sürücünün ise kaçmaya devam ederek ekip aracı ve park halindeki otomobillere çarptığı anlar yer aldı. Ayrıca, polis ekiplerinin kaçan aracı durdurmak amacıyla lastiklerine ateş ettiği anlar da kameralara yansıdı. - SİVAS