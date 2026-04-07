Sivas'ta Kaçan Sürücüye 446 Bin TL Ceza - Son Dakika
Sivas'ta Kaçan Sürücüye 446 Bin TL Ceza

Sivas\'ta Kaçan Sürücüye 446 Bin TL Ceza
07.04.2026 19:36
Polis tarafından durdurulmak istenen sürücü 4 araca çarpıp kaçtı, 446 bin TL ceza kesildi.

Sivas'ta polisin "dur" ihtarına uymayarak biri polis aracı olmak üzere 4 araca çarpıp kaçan sürücüye 446 bin TL ceza kesildi. Sürücünün ehliyetine 7 yıl 2 ay el konulurken, aracı trafikten men edildi.

Edinilen bilgilere göre olay, Alibaba Mahallesi Alibaba Caddesi'nde meydana geldi. Polis ekiplerinin durdurmak istediği araç sürücüsü S.Y., yapılan uyarılara rağmen kaçmaya başladı. Kaçış sırasında kontrolden çıkan sürücü, biri polis aracı olmak üzere park halindeki 3 otomobile çarptı. Kazaya rağmen durmayan sürücü olay yerinden uzaklaştı. Polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu kaçan araç mahalle arasında kısa sürede yakalandı. Yakalanan sürücüye "dur ihtarına uymamak", "alkolmetreyi üflememek", "alkollü araç kullanmak" ve "kaza yerini terk etmek" suçlarından toplam 446 bin TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca sürücünün ehliyetine 7 yıl 2 ay süreyle el konulurken, araç da 2 ay süreyle trafikten men edildi.

Öte yandan, yaşanan olay çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, güvenlik görevlileri ve polis ekiplerinin aracı durdurmaya çalıştığı, sürücünün ise kaçmaya devam ederek ekip aracı ve park halindeki otomobillere çarptığı anlar yer aldı. Ayrıca, polis ekiplerinin kaçan aracı durdurmak amacıyla lastiklerine ateş ettiği anlar da kameralara yansıdı. - SİVAS

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sivas'ta Kaçan Sürücüye 446 Bin TL Ceza - Son Dakika

Türk bilim insanından tıp dünyasında çığır açan başarı Türk bilim insanından tıp dünyasında çığır açan başarı
Düzce’de belediye meclisinde gerginlik: CHP’li başkan gazetecilerin üzerine yürüdü Düzce’de belediye meclisinde gerginlik: CHP'li başkan gazetecilerin üzerine yürüdü
Breanna Stewart Fenerbahçe için yeniden İstanbul’da Breanna Stewart Fenerbahçe için yeniden İstanbul'da
Hadise’ye demediğini bırakmayan Sinan Burhan’dan yeni açıklama Hadise'ye demediğini bırakmayan Sinan Burhan’dan yeni açıklama
Sacha Boey’in yerine 25 milyon Euro’luk transfer İşte o isim Sacha Boey'in yerine 25 milyon Euro'luk transfer! İşte o isim
İnan Güney iddianamesinde yeni gelişme İnan Güney iddianamesinde yeni gelişme

20:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ROKETSAN’ın iki numarasına yaptığı uyarı törene damga vurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ROKETSAN'ın iki numarasına yaptığı uyarı törene damga vurdu
19:42
Kimse işin içinden çıkamıyor İran-ABD arasındaki savaş Dünya Kupası’nı da vurdu
Kimse işin içinden çıkamıyor! İran-ABD arasındaki savaş Dünya Kupası'nı da vurdu
18:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Tayfun Blok-4 füzesini imza
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tayfun Blok-4 füzesini imza
17:57
Trump’ın “İran medeniyeti bu gece yok olacak“ tehdidi sonrası Beyaz Saray’dan açıklama
Trump'ın "İran medeniyeti bu gece yok olacak" tehdidi sonrası Beyaz Saray'dan açıklama
17:52
İsrail Konsolosluğu önündeki saldırının şifreleri çözülüyor: Teröristler bu ilden gelmiş, 5 kişi gözaltında
İsrail Konsolosluğu önündeki saldırının şifreleri çözülüyor: Teröristler bu ilden gelmiş, 5 kişi gözaltında
17:40
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 6 isim serbest, 3 isim ise adliyeye sevk edildi
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 6 isim serbest, 3 isim ise adliyeye sevk edildi
SON DAKİKA: Sivas'ta Kaçan Sürücüye 446 Bin TL Ceza - Son Dakika
