Sivas'ta kafa kafaya çarpışan otomobillerde 1 ölü, 1 ağır yaralı - Son Dakika
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Sivas'ta kafa kafaya çarpışan otomobillerde 1 ölü, 1 ağır yaralı

Sivas'ın Kangal ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada bir kişi olay yerinde hayatını kaybederken, diğer sürücü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kazanın hatalı sollama nedeniyle meydana geldiği düşünülüyor. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

11.02.2024 16:33
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İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

SİVAS - Sivas'ın Kangal ilçesinde kafa kafaya çarpışan otomobil sürücülerinden biri olay yerinde öldü, diğeri ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza Kangal- Malatya karayolu 8. Kilometresinde meydana geldi. Ters istikametlerden gelen 06 EA 7437 plakalı Ford marka hafif ticari araçla 28 AAK 386 plakalı Citroen marka hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada araç sürücülerinden Naci Buran olay yerinde öldü. Ağır yaralanan Ö.T.E ise hastaneye kaldırıldı. Kazaya hatalı sollamanın neden olduğu tahmin ediliyor. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Sivas\'ta kafa kafaya çarpışan otomobillerde 1 ölü, 1 ağır yaralı
Kaynak: İHA

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