Sivas'ta Kargo Yoluyla Silah Ticareti Yapan Şüpheli Yakalandı

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Sivas'ta kargo yolu ile silah ticareti yaptığı belirlenen bir kişi yakayı ele verdi.

Şarkışla İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ortaklaşa silah ticareti şüphelilerine yönelik operasyon yapıldı. Şarkışla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, yapılan operasyonda alıcısına ait kargo kolisi içerisinde 1 adet mini çelik kasa, 1adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ve 11 adet 9-19 mm çapında tabanca fişeği ele geçirildi. Olayda yakalanan bir şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapıldı. - SİVAS