Sivas\'ta Katlanır Koltuk Arasında Sıkışan Çocuk İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı

Sivas'ta katlanır koltuk arasında sıkışan çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Edinilen bilgilere göre olay kent merkezinde bulunan Kur'an kursunda meydana geldi. Çocuk oyun oynadığı sırada katlanır koltuk arasında sıkıştı. Çocuğun kendi başına kurtulma çabaları yetersiz kalınca yardımına hocaları koştu. Hocaların da çabaları sonuç vermeyince Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Hızla olay yerine gelen ekipler ispiralle koltuğun mekanizmasını keserek çocuğu sıkıştığı yerden kurtardı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde koltuk arasına sıkışan çocuğun korktuğu ve itfaiye ekiplerinin kurtarma anı yer aldı. Olayda yara almadan kurtarılan çocuk sağlık ekiplerinin kontrolünün ardından ailesine teslim edildi. - SİVAS
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Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Turgutlu ilçesinde düzenledikleri operasyonda bir depoda yapılan aramalarda 190 bin adet içi doldurulmuş sigara ve 120 kilogram kaçak tütün ele geçirdi. Operasyonla ilgili soruşturma devam ediyor.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı. Narkotik polisi tarafından yapılan çalışmada, 1 kilogram sentetik uyuşturucu, 170 gram eroin, 5 uyuşturucu hap ve 8 bin lira ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, fuhuşa teşvik ve yer temin etmek suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası ile aranan bir Kırgızistan uyruklu kadını yakaladı. Şüpheli, gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satma ve hırsızlık gibi suçlardan toplamda 9 yıl 7 ay hapis cezası ile aranan bir şahsı takibe aldı. Şahıs, Büyükkalecik beldesinde yakalanarak gözaltına alındı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sakarya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timleri, Mart ayı boyunca gerçekleştirdiği denetimlerde 626 araç ve 157 sürücüyü trafikten men etti. Denetimler sonucunda uyuşturucu ve alkollü şekilde araç kullanan 13 sürücünün ehliyetlerine geçici süreyle el konuldu. Ayrıca Mart ayında 75 trafik kazası meydana geldi.
Kayseri'de Kuzey Çevre Yolu Erkilet mevkiinde meydana gelen kazada, kamyonetin işçi servisine çarpması sonucu 1'i ağır 10 kişi yaralandı. Kazaya karışan araçlar çekici ile kaldırılırken, soruşturma başlatıldı.
Aydın'ın Karacasu ilçesinde çalındığı sanılan 15 adet küçükbaş hayvan, jandarma tarafından bulunarak sahibine teslim edildi. İhbar üzerine bölgeye gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan detaylı araştırma sonucu hayvanların hırsızlık olmadığı tespit etti. Bulunan koyunlar sahibine teslim edilirken, R.D. jandarma ekiplerine teşekkür etti.
Erzincan'da Mart 2024 ayında gerçekleştirilen asayiş, trafik, siber, kaçakçılık ve terör faaliyetleri kapsamında toplam 144 olay meydana geldi. Bu olayların %96'sı aydınlatıldı. Ayrıca, yapılan faaliyetler sonucunda aranan şahıslar yakalandı, kayıp şahıslar bulundu ve suç unsurları ele geçirildi. Siber suçlarla mücadele kapsamında ise internet sitelerine erişim engellendi ve vatandaşlara siber suçlarla ilgili eğitimler verildi.
Düzensiz göçle mücadele amacıyla Çankırı İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Komando Bölüğü, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine gönderildi. Komandolar, sorumluluk bölgelerinde düzensiz göçmenlerin ve organizatörlerin yakalamalarında aktif rol üstlenecek.
Van'da DEM Parti'den Belediye Başkanı olarak seçilen Abdullah Zeydan'ın seçilme hakkı geri alındı. HÜDA-PAR Genel Başkan Yardımcısı Serkan Ramanlı, DEM Parti'ye destek açıklaması yaparken, Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü ise HÜDA PAR'a tepki gösterdi.
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