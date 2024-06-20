Sivas'ta Kaybolan 71 Yaşındaki Yaşlı Adam Akarsu Kenarında Bulundu

3.Sayfa

Sivas'ın Suşehri ilçesinde tarlasına gittikten sonra kaybolan 71 yaşındaki yaşlı adam akarsu kenarında bulundu.

Edinilen bilgilere göre Suşehri ilçesi Aşağı Çitlice köyünde yaşayan H.Ö. ismindeki 71 yaşındaki yaşlı adam dün sabah saatlerinde tarlasına gitti. Kendisinden bir daha haber alınamayınca yakınları durumu Jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma, AFAD, UMKE ve gönüllü ekiplerce yaşlı adamı bulmak için çalışma başlatıldı. İz takip köpeği ve 55 arama kurtarma personelinin yaptığı çalışmalar sonucunda yaşlı adam sabah saatlerinde köyden yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki akarsu kenarında bulundu. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen H.Ö. gözlem amaçlı Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı. - SİVAS