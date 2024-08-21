Sivas'ta Kaybolan Kız Çocuğu Bulundu

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Sivas'ta 6 gün önce kaybolan kız çocuğu, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince bulunarak ailesine teslim edildi.

Sivas'ta 16 Ağustos tarihinden itibaren haber alınamayan kız çocuğu için ailesi ihbarda bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri titizlikle yaptıkları çalışmalar sonucu kayıp kız çocuğunu buldu. 6 gün sonra bulunan kız çocuğu ailesine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Asayiş Şube Müdürlüğümüzce halkımızın can ve mal güvenliğini temin etmek amacıyla 7 gün 24 saat görev yapılmaktadır. Bu çerçevede vatandaşlarımızdan gelen her türlü müracaat, bildirim ve haberler titizlikle değerlendirilmektedir. H.B isimli kayıp çocuğun yakınlarının 17 Ağustos 2024 tarihinde Müdürlüğümüze müracaat ederek, 16 Ağustos 2024 tarihinden itibaren kendisinden haber alınmadığını, kayıp çocuk şahsın polis marifetiyle bulunmasının talep edilmesi üzerine, titizlikle yapılan araştırma ve çalışmalar sonucunda kayıp çocuk 21 Ağustos 2024 tarihinde bulunarak ailesine teslim edilmiştir" ifadelerine yer verildi. - SİVAS