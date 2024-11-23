Sivas\'ta Kayıp Alzheimer Hastası 24 Saatte Bulundu

3.Sayfa

Sivas'ta kaybolan 80 yaşındaki Alzheimer hastası yaşlı adam ekiplerin çalışmasıyla 24 saat geçmeden sağ olarak bulundu.

Edinilen bilgilere göre olay saat 16.00 sıralarında merkeze bağlı Gülpınar köyünde meydana geldi. Yukarı Çayır bölgesine odun kesen ve eve dönmeyen yaşlı adamın yakınları durumu jandarma ve AFAD ekiplerine haber verdi. Kayıp ihbarı üzerine; AFAD, Jandarma, Komando, sivil toplum kuruluşlarına bağlı arama kurtarma ekipleri ve AFAD gönüllülerinden oluşan toplam 49 personelle arama çalışmaları yapıldı. Çalışmalarda 8 araç, 2 drone ve 1 iz takip köpeği de kullanıldı. Yapılan yoğun arama çalışmaları sonucunda, Ş.D. isimli yaşlı adam 24 saat geçmeden sağ salim bulunarak ailesine teslim edildi. - SİVAS