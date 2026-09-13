Sivas'ta kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine saplandı, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Sivas'ta kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine saplandı, 4 kişi yaralandı

Sivas\'ta kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine saplandı, 4 kişi yaralandı
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Sivas'ta gece yarısı Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda kontrolden çıkan otomobil önce ağaçlara çarpıp ardından aydınlatma direğine saplandı. Araçta bulunan 4 kişi yaralanırken, yaralılardan kimliği belirlenemeyen biri olay yerinden kaçtı.

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine saplandı. Araçta bulunan 4 kişi yaralanırken, biri kaçarak olay yerini terk etti.

Edinilen bilgilere göre, kaza gece yarısı Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sürücüsü henüz bilinmeyen 34 EAU 937 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaçlara çarptı. Savrulan otomobil, aydınlatma direğine saplanarak durabildi. Kazada araçta bulunan V.Y., E.D., Y.C. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Yaralılardan kimliği belirlenemeyen kişi olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.

Kaynak: İHA

Muhsin Yazıcıoğlu, 3. Sayfa, Sivas, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sivas'ta kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine saplandı, 4 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivas'ta kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine saplandı, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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