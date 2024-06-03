Sivas'ta Kontrolü Kaybeden Sürücü Ciple BİM'e Girdi - Son Dakika
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Sivas'ta Kontrolü Kaybeden Sürücü Ciple BİM'e Girdi

Sivas'ta bir sürücü, kontrolünü kaybederek cipiyle BİM marketin vitrinine girdi. Olayda sürücü hafif şekilde yaralanırken, markette ve araçlarda maddi hasar meydana geldi.

03.06.2024 23:22
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Ciple BİM'e girdi

Sivas'ta kontrolü kaybeden bir sürücü cipiyle BİM marketin vitrininden içeri girdi

SİVAS - Sivas'ta kontrolü kaybeden bir sürücü cipiyle BİM marketin vitrininden içeri girdi.

Olay Sivas'ta Alibaba Mahallesinde saat 22.00 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre B.Y isimli sürücü 33 ARL 273 plakalı cipiyle kontrolü kaybedip önce park halindeki 33 CES 16 plakalı Hyundai marka otomobile çarptı ardından BİM marketin vitrininden içerine girdi. Olayda sürücü hafif şekilde yaralandı. Markette ve araçlarda ise maddi hasar oluştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sivas'ta Kontrolü Kaybeden Sürücü Ciple BİM'e Girdi - Son Dakika

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