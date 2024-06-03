Sivas'ta Kontrolü Kaybeden Sürücü Ciple BİM'e Girdi

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Ciple BİM'e girdi

Sivas'ta kontrolü kaybeden bir sürücü cipiyle BİM marketin vitrininden içeri girdi

SİVAS - Sivas'ta kontrolü kaybeden bir sürücü cipiyle BİM marketin vitrininden içeri girdi.

Olay Sivas'ta Alibaba Mahallesinde saat 22.00 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre B.Y isimli sürücü 33 ARL 273 plakalı cipiyle kontrolü kaybedip önce park halindeki 33 CES 16 plakalı Hyundai marka otomobile çarptı ardından BİM marketin vitrininden içerine girdi. Olayda sürücü hafif şekilde yaralandı. Markette ve araçlarda ise maddi hasar oluştu.