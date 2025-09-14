Sivas'ta Köpeğe Çarpmamak İçin Direksiyonu Kırdı, 3 Yaralı - Son Dakika
Sivas'ta Köpeğe Çarpmamak İçin Direksiyonu Kırdı, 3 Yaralı

Sivas\'ta Köpeğe Çarpmamak İçin Direksiyonu Kırdı, 3 Yaralı
14.09.2025 12:47
Sivas'ta köpeğe çarpmamak için direksiyonu kıran sürücü, şarampole devrildi; 3 kişi yaralandı.

Sivas'ta önüne çıkan köpeğe çarpmak istemeyen sürücü direksiyonu kırdı. Şarampole çıkan araçtaki 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Sivas- Erzincan Karayolu, Sivas Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında yaşandı. Kazada Erzincan istikametine gitmekte olan 61 LA 553 plakalı Tofaş marka otomobilin sürücüsü H.Ş, önüne çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı. Kontrolden çıkan araç şarampole girdi. Toprak zemine çarpan aracın parçalanarak kullanılmaz hale gelmesi dikkat çekti. Kazada sürücü ve araçta bulunan S.Ş ve M.Ş yaralandı. Yaralılar ambulanslarla şehirdeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SİVAS

Kaynak: İHA

Son Dakika 3.Sayfa Sivas'ta Köpeğe Çarpmamak İçin Direksiyonu Kırdı, 3 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

