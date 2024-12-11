Sivas'ta Köprü Ayagında Mahsur Kalan Kedi Kurtarıldı

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Sivas'ta köprü ayağında mahsur kalan kedi kurtarıldı

SİVAS - Sivas'ta Kızılırmak üzerindeki bir köprünün ayağında mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerinin başarılı çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, Eğriköprü Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde bulunan Eğri köprüde meydana geldi. Köprü ayağında bir kedinin mahsur kaldığını fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı. Halat yardımıyla köprüden sarkan itfaiye eri, kediyi dikkatlice bulunduğu yerden alarak güvenli bir şekilde kurtardı. Sağlık durumu kontrol edilen kedi, ardından doğal yaşam alanına salındı.