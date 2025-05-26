Sivas'ta bir kömür madeninde gerçekleştirilen kontrollü patlatma sırasında meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre olay, Sivas'ın Zara ilçesi Kardere ve Bolucan köyleri arasındaki Yanık mezrasında bulunan kömür madeninde yaşandı. İddiaya göre, madende kontrollü patlatma yapıldığı sırada kaza meydana geldi. İlk belirlemelere göre olayda 1 maden işçisi hayatını kaybederken. 2 işçi yaralandı. Olay yerine AFAD ve sağlık ekipleri yönlendirildi. - SİVAS
Son Dakika › 3.Sayfa › Sivas'ta Maden Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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