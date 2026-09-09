Sivas'ta Mars'a benzeyen kayalıklarda mahsur kalan genci AFAD 2 saatte kurtardı - Son Dakika
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Sivas'ta Mars'a benzeyen kayalıklarda mahsur kalan genci AFAD 2 saatte kurtardı

Sivas\'ta Mars\'a benzeyen kayalıklarda mahsur kalan genci AFAD 2 saatte kurtardı
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Sivas'ta rengi ve yapısıyla Mars'a benzetilen Eğribucak kayalıklarında tırmanış sırasında mahsur kalan genç, AFAD ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen genç, bulunduğu yerden indirildi.

Sivas'ta rengi ve yapısıyla Mars gezegenine benzetilen Eğribucak kayalıklarında doğa yürüyüşü yapmak isteyen bir genç, çıktığı alanda mahsur kaldı. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine ulaşan AFAD ekipleri, 2 saatlik çalışmanın ardından mahsur kalan genci kurtardı.

Kent merkezine 23 kilometre uzaklıkta bulunan Eğribucak Kayalıkları, her mevsim doğaseverleri ağırlıyor. İlginç kaya yapısı ile doğa yürüyüşü yapmak isteyenlerin uğrak noktası olan kayalıklara giden bir genç, tırmanış yaptı. Çıktığı noktadan tekrar inmek isteyen genç, alanda mahsur kaldı. Gencin yardım çığlığını duyan çevredekiler durumu köy muhtarına bildirdi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kayalıklara ulaşan AFAD ekipleri, yaklaşık 2 saat süren kurtarma çalışmasıyla genci bulunduğu yerden indirdi. Gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

Acil Durum, Kurtarma, 3. Sayfa, Sivas, AFAD, Doğa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sivas'ta Mars'a benzeyen kayalıklarda mahsur kalan genci AFAD 2 saatte kurtardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivas'ta Mars'a benzeyen kayalıklarda mahsur kalan genci AFAD 2 saatte kurtardı - Son Dakika
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