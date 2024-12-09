Sivas'ta Muhtarın Ölümüne Neden Olan Ayı Telef Edildi

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Muhtarın ölümüne neden olan ayı telef edildi

Sivas'ın Zara ilçesinden eski köy muhtarına saldırarak hayatını kaybetmesine neden olan ayı telef edildi

SİVAS - Sivas'ın Zara ilçesinden eski köy muhtarına saldırarak hayatını kaybetmesine neden olan ayı telef edildi.

Edinilen bilgilere göre olay geçtiğimiz günlerde Sivas'ın Zara ilçesine bağlı Karaçayır köyü kırsalında meydana geldi. Köyün eski muhtarı Mahmut Alkaya, domuz avı sırasında ayı saldırısına uğrayarak ağır yaralandı. Alkaya, tedavi gördüğü Numune Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ayı telef edildi

Olayın ardından bölgede inceleme yapan Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, saldırgan ayının kan kokusuna tekrar gelebileceği ve başkalarına da zarar verebileceği endişesiyle ayıyı ruhsatlı avcılara telef ettirdi.