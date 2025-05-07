Sivas'ta kız öğrenciye şiddet! Hem darp ettiler hem kamereya kaydettiler - Son Dakika
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Sivas'ta kız öğrenciye şiddet! Hem darp ettiler hem kamereya kaydettiler

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Sivas'ta bir okulda 9. sınıf öğrencisine uygulanan şiddet, arkadaşları tarafından cep telefonuyla görüntülendi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü olayla ilgili inceleme başlatırken, öğrenci velisi de adli makamlara başvurdu.

07.05.2025 18:49  Güncelleme: 00:46
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Sivas'ta kız öğrencilerin bir kız öğrenciye uyguladığı şiddet, başka arkadaşları tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntüler üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü inceleme başlattı.

Sivas'ta bir okulda 9. sınıf öğrencisi E.T. isimli kız öğrencinin, sınıf arkadaşları tarafından uğradığı şiddet, diğer öğrenciler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

SKANDAL GÖRÜNTÜLERE İNCELEME

Görüntüler sosyal medyaya düşmeden önce durumdan haberdar olan İl Milli Eğitim Müdürlüğü konuyla ilgili inceleme başlattı. Ayrıca öğrenci velisinin suç duyurusunda bulunarak konulu adli makamlara taşıdığı öğrenildi.

Sivas\'ta kız öğrenciye şiddet! Hem darp ettiler hem kamereya kaydettiler
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sivas'ta kız öğrenciye şiddet! Hem darp ettiler hem kamereya kaydettiler - Son Dakika

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