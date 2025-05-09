Sivas'ta Öğrenciye Heimlich Müdahalesi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Sivas'ta Öğrenciye Heimlich Müdahalesi

Sivas\'ta Öğrenciye Heimlich Müdahalesi

Sivas'ta bir öğretmen, boğazına şeker takılan öğrenciye Heimlich manevrası yaparak yardım etti.

09.05.2025 10:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ta ilkokul öğrencisinin boğazında kalan şeker, öğretmeninin Heimlich manevrasıyla çıkartıldı. Okuldaki güvenlik kameralarına da yansıyan o anlar büyük takdir topladı.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde Vali Mehmet Lütfullah Bilgin İlkokulu'nda 2. sınıf özel eğitim öğrencisi E.K'nın boğazına teneffüste yediği şeker takıldı. Boğazına takılan şekerden dolayı nefes almakta zorlanan öğrenci, hemen kendini okul koridoruna attı. Koridorda nefes almakta zorlanan öğrencinin yardımına nöbetçi öğretmen Cevdet Eser koştu. Eser, Heimlich manevrası uygulayarak öğrencinin boğazındaki şekeri çıkarttı. O anlar okuldaki güvenlik kameralarına yansıdı. - SİVAS

Kaynak: İHA

Mehmet Lütfullah Bilgin, Güvenlik, 3-sayfa, Eğitim, Yaşam, sivas, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sivas'ta Öğrenciye Heimlich Müdahalesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özgür Özel: Terörsüz Türkiye’ye evet diyoruz, silahların bırakılmasını bekliyoruz Özgür Özel: Terörsüz Türkiye'ye evet diyoruz, silahların bırakılmasını bekliyoruz
Özel çocukları tokatlayan kadın öğretmen tutuklandı Özel çocukları tokatlayan kadın öğretmen tutuklandı
Gaziantep FK’de Selçuk İnan dönemi sona erdi Gaziantep FK'de Selçuk İnan dönemi sona erdi
Azimle gelen değişim: Ünlü isimlerin ilham veren kilo verme hikayeleri Azimle gelen değişim: Ünlü isimlerin ilham veren kilo verme hikayeleri
Konyalı sunucu, Türkiye’yi tehdit eden Hintli generale böyle ayar verdi Konyalı sunucu, Türkiye'yi tehdit eden Hintli generale böyle ayar verdi
Volkan Demirel, Aziz Yıldırım’ın teklifini canlı yayında açıkladı Volkan Demirel, Aziz Yıldırım'ın teklifini canlı yayında açıkladı
Sibel Taşçıoğlu: ’Ben olsam başka bir son yazardım’ Sibel Taşçıoğlu: 'Ben olsam başka bir son yazardım'
Süper Lig’de 2 takımın ve bir teknik direktörün başını yakan gol Süper Lig'de 2 takımın ve bir teknik direktörün başını yakan gol
Pakistan ve Hindistan arasında ateşkes Pakistan ve Hindistan arasında ateşkes
Zeynep Sever Demirel, doğum sonrası kaç kilo verdiğini ve sırrını açıkladı Zeynep Sever Demirel, doğum sonrası kaç kilo verdiğini ve sırrını açıkladı
İstanbul, Ankara ve İzmir’de kim önde Son seçim anketinde büyük sürprizler var İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Son seçim anketinde büyük sürprizler var

21:54
Avrupa bu görüntüyle sarsıldı Macron, Starmer ve Merz trende kokain mi kullandı
Avrupa bu görüntüyle sarsıldı! Macron, Starmer ve Merz trende kokain mi kullandı?
21:50
Galatasaray Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi’nde ikinci oldu
Galatasaray Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci oldu
21:22
ABD Hazine Bakanı: Çin ile ticaret görüşmelerinde önemli ilerlemeler kaydedildi
ABD Hazine Bakanı: Çin ile ticaret görüşmelerinde önemli ilerlemeler kaydedildi
20:19
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Putin ile perşembe günü Türkiye’de görüşeceğim
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Putin ile perşembe günü Türkiye'de görüşeceğim
18:58
Beşiktaş’ta Serdal Adalı yeniden başkan seçildi
Beşiktaş'ta Serdal Adalı yeniden başkan seçildi
16:46
’’Hadise’yi severken sevmekten istifa eden çok kişi oldu’’
''Hadise'yi severken sevmekten istifa eden çok kişi oldu''
16:34
Sürpriz iddia Gaziantep FK’den ayrılan Selçuk İnan’ın yeni adresi belli oluyor
Sürpriz iddia! Gaziantep FK'den ayrılan Selçuk İnan'ın yeni adresi belli oluyor
16:32
İstanbul’da metrobüs kazası: 1 ölü, 40 yaralı
İstanbul'da metrobüs kazası: 1 ölü, 40 yaralı
16:26
Cezaevinden çıkar çıkmaz soluğu bakın nerede aldı
Cezaevinden çıkar çıkmaz soluğu bakın nerede aldı
16:11
3. Lig’e düşen Altay’ın başı dertten kurtulmuyor Bir tehlike daha
3. Lig'e düşen Altay'ın başı dertten kurtulmuyor! Bir tehlike daha
16:00
Özgür Özel’in Van mitingine damga vuran çıkış: Sırrı Süreyya Önder’in ruhu için...
Özgür Özel'in Van mitingine damga vuran çıkış: Sırrı Süreyya Önder'in ruhu için...
15:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör belasından kurtulacağız, her an müjde alabiliriz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör belasından kurtulacağız, her an müjde alabiliriz
15:53
Necati Ateş, Galatasaray’a transfer olacak 2 yıldızı açıkladı
Necati Ateş, Galatasaray'a transfer olacak 2 yıldızı açıkladı
15:39
Lise kantinindeki çifte cinayetin nedeni ortaya çıktı
Lise kantinindeki çifte cinayetin nedeni ortaya çıktı
15:32
İstanbul, Ankara ve İzmir’de kim önde Son seçim anketinde büyük sürprizler var
İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Son seçim anketinde büyük sürprizler var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2025 23:07:51. #7.13#
SON DAKİKA: Sivas'ta Öğrenciye Heimlich Müdahalesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.