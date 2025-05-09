Sivas\'ta Öğrenciye Heimlich Müdahalesi

Sivas'ta ilkokul öğrencisinin boğazında kalan şeker, öğretmeninin Heimlich manevrasıyla çıkartıldı. Okuldaki güvenlik kameralarına da yansıyan o anlar büyük takdir topladı.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde Vali Mehmet Lütfullah Bilgin İlkokulu'nda 2. sınıf özel eğitim öğrencisi E.K'nın boğazına teneffüste yediği şeker takıldı. Boğazına takılan şekerden dolayı nefes almakta zorlanan öğrenci, hemen kendini okul koridoruna attı. Koridorda nefes almakta zorlanan öğrencinin yardımına nöbetçi öğretmen Cevdet Eser koştu. Eser, Heimlich manevrası uygulayarak öğrencinin boğazındaki şekeri çıkarttı. O anlar okuldaki güvenlik kameralarına yansıdı. - SİVAS