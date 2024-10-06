Sivas\'ta örtü yangını kontrol altına alındı

3.Sayfa

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde çıkan örtü yangını büyümeden kontrol altına alındı.

Edinilen bilgilere göre yangın, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Gökdere köyü Tozluyurt Yaylası'nda meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenle ormanlık alanda örtü yangını çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve Orman İşletme ekibi sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangında bazı ağaçlar da zarar gördü. Uzun uğraşlar sonucu yangın kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları devam ediyor. - SİVAS