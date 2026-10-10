Sivas'ta otobüs bagajında yabancı uyruklu gençler bulundu, şoförler gözaltına alındı - Son Dakika
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Sivas'ta otobüs bagajında yabancı uyruklu gençler bulundu, şoförler gözaltına alındı

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Sivas\'ta otobüs bagajında yabancı uyruklu gençler bulundu, şoförler gözaltına alındı
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Sivas Toptancılar kavşağında şüphe üzerine durdurulan otobüsün bagajında 18-25 yaş aralığında yabancı uyruklu gençler bulundu. Düzensiz göçmen olduğu değerlendirilen gençlerden bazıları polisi görünce kaçmaya çalıştı; otobüs şoförleri gözaltına alındı, inceleme sürüyor.

Sivas'ta polis tarafından şüphe üzerine durdurulan otobüsün bagajından kaçak göçmenler çıktı.

Sivas'ta geçtiğimiz gece Toptancılar kavşağında polis ekipleri şüphe üzerine bir otobüsü durdurdu. Durdurulan otobüsün alt bagajı açıldığında içerisinde 18-25 yaş aralığında yabancı uyruklu gençler olduğu görüldü Gençlerden bazıları karşılarında polisi görünce kaçmaya çalıştı. Gençler ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Düzensiz göçmen olduğu değerlendirilen gençlere otobüs şoförleri polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Sivas'ta otobüs bagajında yabancı uyruklu gençler bulundu, şoförler gözaltına alındı - Son Dakika
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