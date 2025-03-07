Sivas'ta Sahte Altın Satışı Engellendi

Sahte altın satışı için Sivas'a geldiler, polise yakalandılar

Sahte altın satışı için Sivas'a gelen iki kişi amaçlarına ulaşamadan polis tarafından 32 adet sahte 1 gramlık altınlarla birlikte polis tarafından yakalandılar

SİVAS - Sahte altın satışı için Sivas'a gelen iki kişi amaçlarına ulaşamadan polis tarafından 32 adet sahte 1 gramlık altınlarla birlikte polis tarafından yakalandılar.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, siyasaya sahte altın sürmek üzere Sivas'a üç kişinin geldiği ihbarını değerlendirdi. İstanbul'dan Sivas'a gelen D.K. S.K ve M.B. ekiplerin titiz takipleri sonucu yakalanarak gözaltına alındı. İki kişinin üzerinde, 32 adet 1 gramlık sahte altın, 9 bin 420 TL nakit para ele geçirildi. Ayrıca şüphelilerin banka hesabında bulunan 69.000TL paraya el konuldu. Yakalanan 3 şüpheli sevk edildikleri Adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.