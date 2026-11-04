Sivas\'ta satılmak istenen Aziz Mor Gabriel portresi ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı

Sivas'ta tarihi eser niteliği taşıyan Aziz Mor Gabriel portresi ele geçirildi, satmaya çalışan kişi tutuklandı.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tarihi eser kaçakçılığı suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü. Kent merkezinde 1 şahsın tarihi eser niteliği taşıyan resim bulundurduğuna yönelik alınan bilgiler doğrultusunda yapılan operasyonda; 88 santimetreye 57 santimetre ebatlarında, Süryani Cemaatince manevi ve kültürel değere sahip Aziz Mor Gabriel'in deri kumaş üzerine resmedildiği tablo ele geçirildi. Olaya ilişkin 1 şahıs hakkında 2863 Sayılı Tabiat ve Kültür Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada; "Zengin geçmişimizin tanığı olan tarihi eserlerimizi korumak ve yarınlara taşınmak ortak sorumluluğumuzdur. 2863 sayılı Kanunun verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde Ülkemizde manevi ve kültürel mirasımızın korunmasına yönelik çalışmalarımız azim ve kararlılıkla sürdürülecektir. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur" ifadelerine yer verildi.