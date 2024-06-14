Sivas'ta suçlulara göz açtırılmıyor

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Sivas Valiliği, şehrin güvenliği ve kamu düzeninin sağlanması adına bilgilendirme toplantısı düzenledi. Vali Yılmaz Şimşek başkanlığında gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısına, İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay ve İl Jandarma Komutanı J. Albay Muhammet Sevinç de katılım sağladı.

Toplantıda konuşan Şimşek, her ay şehrin güvenlik ve asayiş konuları ile ilgili bir araya gelmeye devam ettiklerini hatırlattı.

2024 yılının ilk 5 ayında gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi veren Vali Yılmaz Şimşek "Asayiş suçlarında toplamda 5 bin 962 olay gerçekleşmiş, bunun 5 bin 596'sı aydınlatılmış, failleri yakalanmıştır. Mal varlığına karşı 565 vaka gerçekleşmiş, bunun 408'i aydınlatılmış ve failleri yakalanmıştır. Dolandırıcılık olaylarında ise 393 vaka gerçekleşmiş, 257 olay aydınlatılarak, failleri yakalanmıştır. Açıktan, evden, kurumdan ve işyerinden hırsızlık olaylarında da 130 vaka gerçekleşmiş olup, bunun 103'ü aydınlatılmış, failleri yakalanmıştır. Kişilere karşı işlenen 10 önemli suça baktığımızda ise işlenen 2 bin 105 suçun 2 bin 66 adedi aydınlatılmıştır" dedi.

Kentte uyuşturucu ile mücadelenin de amansız bir şekilde sürdüğünü ifade eden Vali Şimşek, "Bu mücadeleler sonucunda son 5 ayda jandarma ve emniyet teşkilatımızın başarılı operasyonları ile esrar, eroin, bonzai, metamfetamin, kokain gibi maddelerden toplamda 3 bin 147 gr ele geçirilmiştir. Diğer yandan sentetik ecza, ecstacy ve captagon gibi uyuşturucu haplardan ise 22 bin 192 adet yakalanmıştır. Memnuniyetle ifade etmek isterim ki kaçakçılık, mali, uyuşturucu ve organize suçlarla mücadelede ekiplerimiz son 5 ayda meydana gelen 512 olayın tamamını aydınlatmış bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

Mayıs ayında gerçekleştirilen bazı önemli operasyonlarla ilgili de bilgi veren Vali Şimşek şöyle konuştu:

"Kaçak tütün ve tütün mamullerine yönelik düzenlenen 3 ayrı operasyonda 4 şahıs yakalanarak yasal işlem yapılmıştır. Yine Mayıs ayı içerisinde gerçekleştirilen çeşitli asayiş operasyonlarında 7 tabanca, 3 şarjör, 3 kurusıkı tabanca, 33 av tüfeği yakalanmıştır. Dikkatle takip ettiğimiz diğer bir önemli husus da göçmen kaçakçılığı. Güvenlik güçlerimizin özverili çalışmaları ile son 5 ayda 238 kaçak mülteci yakalanmıştır. Her toplantımızda ifade ettiğim gibi arama-yakalama faaliyetlerini son derece önemsiyoruz. Suçluların rahatça dışarıda dolaştığı bir yerde toplumsal huzurdan elbette bahsedemeyiz. Bu nedenle emniyet ve jandarma güçlerimiz gerçekten çok hassas çalışmalar yürütüyor. 5 ay içerinde 453'ü hapis, bin 803'ü ifade olmak üzere toplam 2 bin 256 kişiyi adalete teslim etmiş bulunuyoruz. Yakalama sayılarımızda geçen senenin aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 50'lik bir artış olduğunu ifade etmek isterim. Bu durumu da konuya karşı gösterdiğimiz hassasiyetin somut bir yansıması olarak değerlendiriyoruz."

Yaz ayının gelmesi ile birlikte tehlike arz eden orman yangınları ve kene hakkında da uyarılarda bulunan Vali Şimşek "Malumunuz hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Bu da ormanlarımız için büyük bir risk demek. Ormanlarımızı yangınlardan korumak hepimizin görevi. Sizlerden bu anlamda büyük bir hassasiyet istiyorum. Bu konuda her türlü ihbarı 112 Acil Çağrı Merkezimize yapabilirsiniz. Sıcak yaz günlerinin getirdiği önemli bir tehlike de boğulma hadiseleridir. Maalesef serinleme amaçlı baraj ve göletlere girilmesi sonucu üzücü sonuçlarla karşılaşabiliyoruz. Bu konuda da sizlerden duyarlılık bekliyorum. Özellikle çocuklarımızı uyaralım ve onları bilinçlendirelim. Bu tür vakaların hep birlikte önüne geçelim. Diğer bir konu maalesef son günlerde canımızı yakan kene vakaları. Vatandaşlarımızın bu konuda daha bilinçli olmalarını istiyoruz. Kene ısırması söz konusu olduğunda müdahale etmeden lütfen en yakın sağlık kuruşuna başvuralım. Yeşil alanlarda bulunurken gerekli önlemleri alalım." diye konuştu.

Nüfus cüzdanlarını yeni kimlik kartı ile değiştirmeyen vatandaşları da nüfus cüzdanlarını değiştirmeye davet eden Vali Şimşek, "Malumunuz Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce Yeni Kimlik Kartı çalışmaları 2016 yılından beri yürütülüyor. Artık son aşamaya geldik. İlimizde vatandaşlarımızın %93'ü Yeni Kimlik Kartlarına kavuştu. Yenileme yapmayan vatandaşlarımızdan istirhamımız yılsonuna bırakmadan Nüfus Müdürlüklerine müracaat etmeleri ve yeni kimliklerini bir an önce almaları. Bu iş için Nüfus Müdürlüklerimiz cumartesi günleri de açık olacak. Bunu da hatırlatmak isterim. Nisan Ayı Emin Şehir Sivas Güvenlik Basın Toplantımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. İnşallah İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'nın önderliğinde ve sizlerin desteği ile ilimizde suç ve suçlularla amansız mücadelemizi her alanda sürdürmeye devam edeceğiz ve inşallah şehrimizi hep birlikte daha güvenli ve huzurlu hale getireceğiz. Buna inancım tamdır. Hepinize çok teşekkür ederim. Bu duygularla hepinizin yaklaşan Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Sizlere sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, huzurlu, mutlu güzel bir bayram diliyorum" dedi. - SİVAS