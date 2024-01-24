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Sivas'ta şüpheli ölüm: Korktuğu için ameliyat olmak istemiyordu - Son Dakika
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Sivas'ta şüpheli ölüm: Korktuğu için ameliyat olmak istemiyordu

Sivas'ta yaşayan bir kişi, korktuğu için pankreas ameliyatı olmayı reddetti ve şüpheli bir şekilde evinde ölü olarak bulundu. Olayın ardından yapılan otopsi sonucunda ölüm nedeni belirlenecek.

Sivas\'ta şüpheli ölüm: Korktuğu için ameliyat olmak istemiyordu
24.01.2024 - 22:22,  Güncelleme: 22:25
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Sivas'ta şüpheli ölüm: Korktuğu için ameliyat olmak istemiyordu

SİVAS - Sivas'ta sabah saatlerinde bir kişi yaşadığı evinde ölü olarak bulundu

Edinilen bilgilere göre Olay, sabah saatlerinde Yenidoğan Mahallesinde yaşandı. Çınar apartmanında anne ve babasıyla birlikte yaşayan 42 yaşında ki Hüseyin Gökçen, annesi tarafından yatağında ölü olarak bulundu. İhbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Gökçen'in ölümü şüpheli bulundu. Gökçen'in cansız bedeni otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Şahısın kesin ölüm nedeni yapılan otopsinin ardından sonuçlanacağı öğrenildi. Yakınları Gökçen'in pankreas hastası olduğu ve ameliyat olması gerektiği ancak korktuğu için ameliyat olmadığı söylendi. Gökçen'in pankreasının patlaması sonucu ölmüş olabileceği değerlendiriliyor. Şüpheli ölümle ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
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Yenidoğan, Gökçen, Çınar, Sivas, Yerel Haberler, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sivas'ta şüpheli ölüm: Korktuğu için ameliyat olmak istemiyordu - Son Dakika


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