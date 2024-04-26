Sivas\'ta iki ticari araç çarpıştı: 10 kişi yaralandı

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Sivas'ta iki ticari aracın karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Sivas- Erzincan kara yolunda Sivas'ın Hafik ilçesi Yarhisar mevkisinde meydana geldi. Ford marka iki ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla yakın hastanelere sevk ediliyor. - SİVAS