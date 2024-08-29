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Sivas'ta viraja hızlı giren tırın dorsesinde bulunan kavunlar yola saçıldı. Kapanan trafiği açmak için vatandaşlar seferber oldu.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Sivas- Malatya kara yolu üzerinde, Kovalı köyü mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Kayseri'den Sivas istikametine seyir halinde olan ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 07 BIL 859 plakalı Volvo marka kavun yüklü tırın, Kovalı kavşağına hızlı girmesi nedeniyle dorse kısmında kırılma yaşandı. Kazanın etkisiyle dorsedeki kavun kasaları yola savruldu ve yol bir süreliğine araç trafiğine kapandı. Olay yerinde bulunan diğer sürücüler, kapanan yolu açmak için seferber oldu. Vatandaşların yardımıyla yola saçılan kavunlar temizlendi ve yol tekrar trafiğe açıldı. Kazada tır sürücüsü yara almadan kurtulurken, tırın dorsesinde maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SİVAS