Sivas'ta viraja hızlı giren tırın dorsesinde bulunan kavunlar yola saçıldı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Sivas'ta viraja hızlı giren tırın dorsesinde bulunan kavunlar yola saçıldı

Sivas\'ta viraja hızlı giren tırın dorsesinde bulunan kavunlar yola saçıldı

Sivas-Malatya kara yolu üzerinde meydana gelen kazada, viraja hızlı giren bir tırın dorsesinde bulunan kavunlar yola saçıldı. Kaza nedeniyle yol bir süreliğine trafiğe kapandı ancak vatandaşların yardımıyla kavunlar temizlendi ve yol tekrar açıldı. Tır sürücüsü yara almadan kurtulurken, dorse maddi hasar gördü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

29.08.2024 19:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ta viraja hızlı giren tırın dorsesinde bulunan kavunlar yola saçıldı. Kapanan trafiği açmak için vatandaşlar seferber oldu.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Sivas- Malatya kara yolu üzerinde, Kovalı köyü mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Kayseri'den Sivas istikametine seyir halinde olan ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 07 BIL 859 plakalı Volvo marka kavun yüklü tırın, Kovalı kavşağına hızlı girmesi nedeniyle dorse kısmında kırılma yaşandı. Kazanın etkisiyle dorsedeki kavun kasaları yola savruldu ve yol bir süreliğine araç trafiğine kapandı. Olay yerinde bulunan diğer sürücüler, kapanan yolu açmak için seferber oldu. Vatandaşların yardımıyla yola saçılan kavunlar temizlendi ve yol tekrar trafiğe açıldı. Kazada tır sürücüsü yara almadan kurtulurken, tırın dorsesinde maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İHA

3-sayfa, Malatya, trafik, sivas, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sivas'ta viraja hızlı giren tırın dorsesinde bulunan kavunlar yola saçıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:16 Anneannesini öldüren eski bakan Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener tutuklandı Anneannesini öldüren eski bakan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener tutuklandı
19:01 İzmir’de eşini yaralayıp yanındaki arkadaşını öldüren kişi intihar etti İzmir'de eşini yaralayıp yanındaki arkadaşını öldüren kişi intihar etti
19:01 Mesut Özil, MHP lideri Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti Mesut Özil, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti
16:49 Metrobüs kazasında hayatını kaybeden gencin yakınları sinir krizi geçirdi Metrobüs kazasında hayatını kaybeden gencin yakınları sinir krizi geçirdi
14:07 Ağabeyinin kolundaki ısırık Narin’e mi ait Adli Tıp noktayı koydu Ağabeyinin kolundaki ısırık Narin'e mi ait? Adli Tıp noktayı koydu
10:23 Arabada ilişkiye giren çift, yanlışlıkla vites koluna çarpınca araba nehre uçtu Arabada ilişkiye giren çift, yanlışlıkla vites koluna çarpınca araba nehre uçtu
10:12 Otel çalışanı, kadın müşterinin iç çamaşırını çaldı sonrası daha skandal Otel çalışanı, kadın müşterinin iç çamaşırını çaldı; sonrası daha skandal
10:05 Ferdi Tayfur, kızı Tuğçe Tayfur’un soyadını kullanmasına dava açacak Ferdi Tayfur, kızı Tuğçe Tayfur'un soyadını kullanmasına dava açacak
09:58 Yıldız Yatak konkordato ilan etti, fabrika çalışanları endişeli Yıldız Yatak konkordato ilan etti, fabrika çalışanları endişeli
09:56 Acun Ilıcalı, Fenerbahçe taraftarının beklediği haberi verdi: Teklifimizi yaptık Acun Ilıcalı, Fenerbahçe taraftarının beklediği haberi verdi: Teklifimizi yaptık
09:44 İstanbul Küçükçekmece’de Metrobüs Kazası: 1 Ölü, 35 Yaralı İstanbul Küçükçekmece'de Metrobüs Kazası: 1 Ölü, 35 Yaralı
09:40 İstanbul’da 1 kişinin öldüğü, 45 kişinin de yaralandığı metrobüs kazası kamerada İstanbul'da 1 kişinin öldüğü, 45 kişinin de yaralandığı metrobüs kazası kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2024 20:02:32. #1.13#
SON DAKİKA: Sivas'ta viraja hızlı giren tırın dorsesinde bulunan kavunlar yola saçıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement