Sivas\'ta Trafik Kazası: 1\'i Ağır 5 Kişi Yaralandı

Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Altuntabak Mahallesi 4'üncü ve 15'inci sokak kesişimin de meydana geldi. E.B. idaresindeki 58 NZ 490 plakalı Opel marka otomobil ile İ.E. yönetimindeki 58 DR 707 plakalı Tofaş marka otomobil iki sokağın kesişimin de çarpıştı. Kazada İ.E. ve yanında yolcu olarak bulunan H.A., İ.Ö., H.B. ve H.A. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis, ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan sürücü İ.E.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS