Sivas\'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 8 Yaralı

Sivas'ta iki aracın kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Kaza, Sivas - Kayseri kara yolu Kayadibi köyü mevkiinde meydana geldi. K.İ. (34) idaresindeki 24 AU 581 plakalı Seat marka otomobil ile B.A. (76) yönetimindeki AIB BK 18 yabancı plakalı Audi marka cip, kavşakta çarpıştı. Kazada 24 AU 581 plakalı otomobil sürücüsünün yanı sıra araçta yolcu konumunda bulunan A.İ. (4), İ.İ. (29), Mualla İğne (64), R.İ. (30) ile diğer araç sürücüsü B.A. (76), K.A. (75), Y.A. (48), G.A. (50) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları çevredeki hastanelere sevk etti. Kazada ağır yaralanan Mualla İğne, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlattı.