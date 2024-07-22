Sivas'ta trafik kazası: 2'si çocuk 5 kişi yaralandı

3.Sayfa

Sivas'ta 2'si çocuk 5 kişinin yaralandığı trafik kazası bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre kaza İnönü Mahallesi Abdülvahabi Gazi Caddesi'nde meydana geldi. F.C.Y. idaresindeki 06 FA 9871 plakalı Toyota marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 58 AFL 307 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araca çarptı. Kazanın etkisiyle 58 AFL 307 plakalı hafif ticari araç ise önünde park halinde bulunan 58 KD 095 plakalı Ford marka otomobile çarptı. Kazada sürücü ile birlikte araç içerisinde bulunan F.B.K. (28), M.E.H. (3), E.Ç. (30) ve K.A.Ç. (4) yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - SİVAS