Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, kaza Kardeşler Mahallesi Sultanşehir Bulvarı'nda meydana geldi. F.Ş. idaresindeki 58 AGA 123 plakalı Volkswagen marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ters döndü. Kazada sürücü ile araçta bulunan H.Y. ve S.Y. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Sivas Numune Hastanesine sevk edildi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - SİVAS
Son Dakika › 3.Sayfa › Sivas'ta Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
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